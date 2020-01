Tragedia sulla strada, muore un 43enne di Filottrano

FILOTTRANO – Tutta Filottrano piange per la tragica scomparsa di Massimo Federici, 43 anni, vittima di un incidente sulla strada statale 318 Var di Valfabbrica (Perugia).

Non c’è stato nulla da fare, nonostante il trasporto d’urgenza all’ospedale di Branca, per l’uomo rimasto coinvolto nello scontro con un mezzo pesante.

Federici era agente di commercio e consigliere comunale ma anche un membro attivo della comunità:

«Padre di famiglia, attivo nella politica filottranese per il suo miglioramento, volontario di Protezione civile – lo ricorda l’associazione Contesa dello Stivale di cui il 43enne era socio – Una persona splendida, corretta, interessata e con un cuore grande». Cordoglio anche dal gruppo politico di minoranza cui Federici faceva parte, La mia Città – Filottrano: «Non abbiamo parole – si legge – Ci eravamo sentiti ieri dopo cena per una delle tante cose su cui stavamo lavorando, cose che ora sembrano del tutto insignificanti rispetto a questa assurda notizia».

Per il sindaco di Filottrano Lauretta Giulioni «rimane vivo il ricordo di un giovane consigliere, appassionato al proprio ruolo e determinato a dare un significativo contributo al miglioramento della nostra città. La sua assenza provoca in tutti noi un grande sconcerto e senso di vuoto. A nome dell’amministrazione comunale le più sentite condoglianze e un forte abbraccio alla famiglia, ai figli e ai parenti tutti». Anche la Protezione civile locale parla di «profondo dolore per la tragica scomparsa del volontario, sempre impeccabile al servizio della cittadinanza. Onore e rispetto ad una persona corretta e di gran cuore».