Tragico frontale tra due auto: un morto e un ferito grave

BARBARA – Ancora sangue su strada. Soccorsi all’opera nel pomeriggio di oggi, verso le ore 17 circa, ulla Sp 360 Arceviese nel comune di Barbara per un incidente stradale.

Due auto, una BMW e una Fiat Panda, si sono scontrate frontalmente. Terribile il bilancio: un morto e un ferito grave.

La squadra dei vigili del fuoco ha estratto il conducente della BMW affidandolo alle cure dei sanitari e messo le vetture in sicurezza. Non c’è stato invece purtroppo nulla da fare per il 50enne a bordo della Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione, quest’ultimo sarebbe stato colto da un malore mentre era al volante, causando l’incidente.