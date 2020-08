Tragico incidente stradale a Senigallia, muore un bambino di 6 anni | Password Magazine

SENIGALLIA – Tragedia a Senigallia, muore un bambino di 6 anni per un incidente stradale. É successo poco prima delle 8, sulla strada della Bruciata. Il piccolo viaggiava a bordo dell’auto del padre, 35enne, che per cause in corso di accertamento si è scontrata contro un camion dei rifiuti ingombranti che, stando a prime notizie, era fermo sul bordo della carreggiata. L’impatto è stato violento, il bambino è morto sul colpo. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, insieme all’eliambulanza, oltre ai vigili del fuoco. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Procede per i rilievi la Polizia stradale.