Trasportava maialini da latte in condizioni non idonee, sanzionato

ANCONA – La Polstrada dorica ha bloccato nel pomeriggio di ieri un carico di maialini da latte in viaggio dall’Umbria all’Emilia Romagna in condizioni di trasporto non idonee. Grazie a una serie di controlli predisposti per verificare il rispetto della vigente normativa in tema di trasporti di animali vivi ha permesso di individuare il carico di suinetti di età inferiore al mese di vita e di peso inferiore ai 10 chili che, illecitamente, venivano tenuti a bordo del veicolo per un viaggio superiore alle 8 ore senza essere accompagnati dalle madri. Una condizione di trasporto espressamente vietata dalla legge recante disposizioni sanzionatore per la violazione del regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. Il controllo è avvenuto in autostrada e ha avuto quale esito la sanzione del conducente e della ditta trasportatrice per un importo di 2 mila euro unitamente all’interessamento dei servizi veterinari della Ausl Marche e di quelli della regione Emilia Romagna di destinazione del carico.