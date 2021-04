Travolto da un'auto in corsa, trasportato in eliambulanza | Password Magazine

ANGELI DI ROSORA – Investimenti nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18, ad Angeli di Rosora, in via Roma, all’altezza della pizzeria Gusto 219.

Per cause in corso di accertamento, un uomo sulla sessantina, di Castelplanio, è stato travolto da un’Audi A3. Violento l’impatto, con il pedone che è stato sbalzato sull’asfalto.

Immediato l’intervento del 118: nel campo sportivo adiacente è atterrata l’eliambulanza con i medici che hanno intubato il paziente per il trasporto in ospedale. L’uomo sembrerebbe non fosse cosciente: le sue condizioni sono critiche. Sul posto anche la Croce Verde di Serra San Quirico e l’automedica. Sotto choc il conducente dell’Audi che si trovava a bordo del mezzo insieme ad un bambino. Sul posto i carabinieri per i rilievi.