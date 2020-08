Troppo caldo anche per i quattro zampe, un appello per aiutare il canile | Password Magazine

JESI – Troppo caldo anche per gli amici a 4 zampe, la consigliera comunale di Forza Italia Silvia Gregori lancia un appello: «Le temperature di questi giorni stanno mettendo a dura prova tutti, soprattutto le persone più deboli e se noi all’interno delle nostre case, tra condizionatore e ventilatore sentiamo comunque caldo.

Pensate i cani che sono all’interno del canile.

Per questo sono a bussare ancora una volta alla vostra generosità.

Stiamo cercando piscine gonfiabili in disuso per i box per concedere loro pause rinfrescanti, un po’ di sollievo da questa calura. Non dimentichiamo infatti, che il caldo può uccidere soprattutto i cani anziani o con patologie in corso. Inoltre giochi per i cuccioli, trecce, palline da tennis, kong!

Aiutatemi ad aiutare in questa emergenza legata al caldo. Sono sicura che molti di voi faranno il possibile e io mi sento di ringraziarvi anticipatamente».