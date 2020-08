Troppo caldo per cucinare? C'è l'insalatissima, piatto fresco e succulento | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Sì, vero una settimana piuttosto impegnativa anche viste le temperature raggiunte!

Mettersi ai fornelli per scodellare qualcosa di gustoso non è sempre stato facile e anche l’appetito richiedeva piuttosto qualcosa di succulento&fresco, così … la proposta di questa settimana è una fresca insalatissima preparata con cura e attenzione per non tralasciare mai qualità nutrizionale e gusto per il nostro BenEssere.

Ingredienti freschi del territorio, di stagione e tipici della nostra mediterraneità che permettono la realizzazione di un piatto vero&proprio scrigno di nutrienti importanti per il buon funzionamento nostro corpo.

Un piatto che grazie al suo basso apporto calorico -poiché particolarmente ricco di acqua- permette di garantire un rifornimento importante di minerali, vitamine, fitocomposti con elevato potere antiossidante, aminoacidi e grassi buoni.

Ottima è la sua digeribilità grazie all’uso di olio aromatizzato allo zenzero.

Vediamo gli ingredienti:

INGREDIENTI per 4 Persone 2 mango 4 albicocche medie Insalata mista 28 pomodorini rossi una manciata di mandorle 4 bocconcini mozzarelle Pepe e sale

Pulire bene l’insalata e disporla su un piatto capiente.

Nel frattempo:

In una piccola padella tostate le mandorle rendendole croccanti e poi spezzettatele

Preparare l’ olio allo zenzero tagliando la radice fresca a pezzi e con un pestello schiacciare tanto da far uscire l’olio essenziale; ottenuta una pasta omogenea ricopritela con olio di oliva e lasciate per qualche minuto.

Tagliare a dadolini il mango; sbucciare e tagliare le albicocche.

Unire tutti gli ingredienti con l’insalata precedentemente messa in un piatto capiente e condire con sale, pepe e olio aromatizzato allo zenzero.

Servite con una fetta di pane al sesamo tostato e …

Buon Fresco Appetito ☺

PS: Grazie alle ispiratrici Paola&Orietta [in arte FruttArte!]

Per appuntamento: 347 4351576 – www.letiziasaturni.it