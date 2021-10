Trota con pistacchi e mandorle  | | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

La trota è un pesce d’acqua dolce carnoso e saporito che ben si presta a preparazioni veloci e ghiotte ma che troppo spesso viene considerato un pesce di serie B!

Da un punto di vista nutrizionale le sue carni garantiscono un ottimo apporto di acidi grassi omega 3 [circa 800mg/100g di prodotto] mentre sono povere di colesterolo. Interessante è anche la ricchezza in minerali quali zinco, ferro, fosforo e iodio. Ottima è la digeribilità e dunque sicuramente è un pesce adatto proprio a tutti, dai bambini agli anziani.

Oltre ai pregi nutrizionali la trota offre buone garanzie di sicurezza alimentare perché non soggetta a infezioni o contaminazioni e infine, ma non certo per importanza, c’è il vantaggio rappresentato dalla sostenibilità degli allevamenti visto il basso impatto ambientale.

Avevo disposizione un sacchettino di pistacchi e avevo anche raccolto dal mio albero alcune mandorle … è nata così la proposta di oggi!

INGREDIENTI 600g filetti di trota 50g pistacchi 20 mandorle 30g pangrattato Erbe aromatiche Sale&pepe

Lavate accuratamente i filetti di trota e togliete con attenzione le lische. Adagiate i filetti dalla parte della pelle in una padella antiaderente precedentemente riscaldata senza olio, e fate rosolare per qualche secondo.

Togliete la pelle e appoggiate i filetti in un piatto.

Nel frattempo Riscaldate il forno a 180°C

In un ampio contenitore versate il pan grattato, le erbe aromatiche e i pistacchi tritati grossolanamente e amalgamate bene. Passate i filetti di trota nell’impasto e fate in modo che siano ben rivestiti completamente.

Adagiateli su una teglia rivestita con un foglio di carta da forno.

Infornate per circa 20 minuti.

A cottura ultimata impiattate, guarnite con mandorle e aromatizzate con succo di limone fresco.

Buon appetito ☺

