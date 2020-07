Trovato con la cocaina, carabinieri arrestano pusher | Password Magazine

SANTA MARIA NUOVA – La compagnia Carabinieri di Jesi ha arrestato un trentenne straniero durante un controllo preventivo per il contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato trovato in possesso di 200 grammi circa di cocaina, nascosti in parte nella sua auto e in parte nell’abitazione. L’operazione di servizio si è conclusa ad opera del Nucleo operativo della Compagnia di Jesi ieri pomeriggio, a Santa Maria Nuova, quando i militari hanno deciso di fermare il 30enne e controllarlo approfonditamente. All’arresto è stato contastato il reato di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato condotto alla casa circondariale ad Ancona.