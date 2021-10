Truffe ai danni di anziani, denunciata un'imprenditrice | Password Magazine

ANCONA – I Carabinieri della Compagnia di Ancona, al termine degli accertamenti scaturiti dalle querele sporte da alcuni cittadini di età compresa tra i 76 e gli 89 anni, hanno denunciato in stato di libertà per truffa l’imprenditrice di una società.

Le indagini sono state condotte dai militari della Stazione urbana di Ancona Centro che, grazie alla preziosa collaborazione fornita dagli anziani cittadini, sono riusciti ad acclarare come alcuni dipendenti di una società di gas, distaccati ad Ancona, procedessero alla commercializzazione porta a porta di valvole per il rilevamento delle fughe di gas e monossido di carbonio inducendo le vittime ad acquistare i dispositivi ad un prezzo sensibilmente superiore al reale valore di mercato.