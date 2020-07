Turisti in moto vengono tamponati a Jesi, trasportati in ospedale | Password Magazine

JESI – Giravano le Marche in moto ma il loro viaggio si è interrotto con un incidente alle porte di Jesi. Paura per una coppia di turisti lombardi nella tarda mattinata di oggi, intorno le 12.30, lungo via Minonna, in direzione Santa Maria Nuova. Per cause in corso di accertamento, all’altezza del distributore, lo scooter è stato tamponato da un’auto, condotta da uno jesino, con i due viaggiatori che sono sbalzati sull’asfalto. Marito e moglie, entrambi di 66 anni, originari del mantovano, sono stati soccorsi da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi e trasportati al Carlo Urbani di Jesi con un codice di bassa gravità. Illeso il conducente della macchina. Sul posto, la Polizia locale per i rilievi.