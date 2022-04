«Tutela del Diritto alla Salute e attenzione ai più fragili: candidati, impegnatevi» | Password Magazine

JESI – «Ti voto se ti impegni». Questo è l’appello ai candidato sindaco del Comune di Jesi lanciato da cittadini e rappresentanti di Tribunale per i Diritti del Malato di Jesi, Associazione Culturale Cristiana Dignità e Lavoro APS (ACCD) e Comitato di Difesa dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi.

«Chiediamo ai candidati sindaci, quale massima autorità sanitaria locale, di impegnarsi, una volta eletti a farsi parte attiva verso ASUR e Regione per la tutela del diritto alla salute in questi anni negato dai tagli ai posti letto, dalla cronica carenza di organico e dall’allungamento delle liste d’attesa. Chiediamo inoltre di porre in essere ogni azione possibile per la piena applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ivi comprese le misure necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle strade cittadine oltreché in edifici pubblici e privati».

É stato inoltre siglato un protocollo d’intesa tra Associazione culturale cristiana Dignità e Lavoro APS e Tribunale per i Diritti del Malato, con la presenza del Comitato di Difesa dell’ospedale ‘Carlo Urbani’ di Jesi. Il protocollo vuole rispondere «ai mille problemi che la popolazione incontra quotidianamente usufruendo dei Servizi Sanitari nella nostra Regione, e rappresenta, al tempo stesso, una reale opportunità di prevenzione e di cura della salute pubblica e degli operatori sanitari stessi» si legge nel documento.

«Riteniamo che in questo momento così critico per la nostra sanità unire le forze è l’unica strada percorribile per cercare di incidere sulla politica sanitaria che questa Regione sta portando avanti – sono le parole del coordinatore del Tribunale per i Diritti del Malato Pasquale Liguori -. Sono mesi se non anni che questo TDM denuncia il depauperamento della qualità dei servizi del nostro ospedale dovuti al taglio dei posti letto e alla cronica carenza di personale. Oltre al paziente anche gli operatori sanitari stanno vivendo una condizione di estremo disagio e stress fisico e psichico con turni massacranti».

L’esempio più lampante, per il TDM, è quello del Pronto Soccorso «che sta pagando in termini più pesanti la carenza di 6 medici – aggiunge Liguori -. Riceviamo sempre più spesso segnalazioni di file di ambulanze fuori dal pronto soccorso che non possono scaricare i pazienti. Ieri mattina solo per fare un esempio vi erano 37 pazienti barellati in attesa di essere visitati o di avere un posto in reparto».

Oltre a Liguori, stamani in conferenza stampa erano presenti anche Valentino Tesei e Francesco Freddi di Associazione culturale cristiana Dignità e Lavoro APS e il dottor Franco Iantosca del Comitato di Difesa dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi.

Le due realtà, unite, denunciano l’incapacità dei Servizi Sanitari «di evadere la domanda di cure della popolazione per carenza strutturale di organico, legata per lo più ad un anacronistico minutaggio per paziente, non più tarato sulla realtà e ad una cattiva gestione della Spesa pubblica».

Specialistiche territoriali con tempi medi di attesa di 6-8 mesi, salvo probabili rinvii, distanze di percorrenza superiori anche ai 100 km, situazione default del sistema di Emergenza-Urgenza dell’Area Vasta 2 e Pronto soccorsi:

«Assistiamo da anni allo smantellamento del Servizio Sanitario Regionale, sia ospedaliero che territoriale, frutto a nostro avviso di una resa incondizionata delle Istituzioni regionali e locali di ambito, che comporta di fatto maggiori costi a carico dei cittadini, che devono districarsi tra i numerosi buchi delle reti cliniche “arrangiandosi” come possono tra Servizi pubblici, privati convenzionati e privati tout court – dicono le due associazioni – . Certamente a tale contesto ha pesato, ulteriormente, l’emergenza epidemiologica tutt’ora in atto, da COVID 19, che ha acuito la distanza tra la popolazione utente ed i servizi sanitari essenziali».

Riguardo il tema della fragilità, le due associazioni intendono parlare anche delle Strutture Sanitarie, intese come possibilità di accesso alle stesse senza barriere, in piena autonomia.

«E’ ben nota la situazione di degrado offerta dalle Strutture Sanitarie Territoriali presenti sul territorio dell’Area Vasta 2, come ad esempio e ripetutamente segnalato negli anni, anche da forze politiche comunali e regionali, è accaduto per il Distretto/Poliambulatorio sanitario di Jesi, sito in Via Guerri, dove nulla è mai stato fatto. A tutt’oggi, infatti, la Struttura non consente l’acceso in autonomia alle persone fragili».

In merito alla gestione dell’emergenza/urgenza riguardo ai Pronto soccorso dell’intera Area Vasta 2: «Di Jesi, dove noi come ACCDL e il Tribunale del Malato abbiamo presentato diverse richieste di intervento, e di Fabriano, per l’emergenza/urgenza pediatrica, e di Senigallia. .

Inoltre, con lo stesso protocollo d’Intesa ACCD e Tribunale per i Diritti del Malato chiedono «una reale riorganizzazione delle prestazioni ospedaliere perché non riteniamo accettabili le condizioni in cui sono costretti a lavorare gli operatori sanitari nella nostra Area vasta 2». Inoltre chiedono al Governatore della Regione Marche Dr. Acquaroli di essere ascoltati nel merito delle stesse e il dovuto azzeramento dei componenti di emanazione aziendale Asur e Sindacale, del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza ex art.7 del D.lgs.81/2008».

Infine «quali Associazioni di tutela responsabili, siamo a sollecitare la legittima richiesta di cambiamento che non deve essere tradotta, come sempre accade, in più finanziamenti a pioggia, bensì in un miglioramento dell’efficienza della Spesa Sanitaria, che sia dirottata, pertanto, nell’erogazione di Servizi Sanitari reali alla Popolazione».