Tutti al Prado, festa rinviata | Password Magazine

JESI – Rinviata la manifestazione Tutti al Prado – Edizione speciale 2020, che era in programma questo fine settimana. «La festa è bella quando ci siamo tutti – fanno sapere gli associati di Willer & Carson e Stupor Mundi Jesi, le associazioni culturali cui si deve la progettazione della manifestazione -. Ecco allora che l’assenza forzata di una delle persone cardine della manifestazione, costretta da oggi all’isolamento domiciliare per due settimane in quanto a contatto di una persona risultata positiva al tampone per Coronavirus, ha indotto al rinvio dell’evento. Nuove possibili date: dal 6 all’8 dicembre prossimi. Una sfida in più per le Botteghe del PraDo, farsi trovare pronte con una strenna natalizia di quartiere».