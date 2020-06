Tutti in bici e nuove «Zone 30»: ecco le iniziative per la mobilità sostenibile a Jesi | Password Magazine

JESI- Una nuova e rigenerata coscienza degli spazi pubblici e della mobilità sostenibile: questo l’auspicio portato avanti attraverso il progetto «Tutti in bici», presentato oggi in Comune.

«Dopo questo periodo di lockdown, le persone hanno capito l’importanza di recuperare e migliorare gli spazi pubblici- spiega l’assessore all’Ambiente Cinzia Napolitano – quindi in questa visione, oltre ai progetti già avviati in passato, si stanno delineando ulteriori nuovi provvedimenti a favore della mobilità sostenibile. Abbiamo preso, se possibile, scelte ancora più coraggiose. I tempi sono maturi, anche perché stiamo assistendo in questo periodo ad un incremento dei ciclisti urbani, che scelgono di muoversi in bici anziché con la macchina, per muoversi all’interno della città».

Elemento della campagna in atto sono i manifesti, tappezzati in formato 6×3 in punti strategici della città, e che fanno focus sui benefici di scegliere una mobilità a misura di tutti. Le affissioni, fortemente volute e proposte dalla Fondazione Michele Scarponi, sono stati realizzati dalla Consulta della Bicicletta di Bologna.

«La mobilità non si cambia fornendo la bici a tutti- spiega Marco Scarponi, presidente della Fondazione Michele Scarponi- ma lavorando sui lavori importanti, sulla mentalità che genera poi comportamenti virtuosi. Jesi ha questo strato su cui lavorare, per diventare una città sempre più amica dell’uomo: per farlo vanno cambiati dei comportamenti, i quali vengono assunti anche nelle grandi metropoli come Madrid o Berlino. Qui in Italia la cultura dell’automobile è molto forte: l’automobile che corre veloce è uno status symbol a cui difficilmente si rinuncia».

Il riferimento ai comportamenti virtuosi si rifà al progetto, spiegato anche grazie al supporto dell’ architetto Massimiliano Pecci, di istituire delle Zone 30 a Jesi: le Zone 30 altro non sono che spazi in cui la velocità massima consentita per i mezzi è, appunto, di 30 Km/h, in modo tale da consentire non solo una sicurezza in termini di diminuzione di incidenti stradali, ma anche una maggiore salubrità dell’aria, in quanto ci sarebbero meno emissioni, giudicate inquinanti.

Una mobilità sicura, più fluida perché in tal modo si eviterebbero gli ingorghi dovuti al traffico di mezzi, con un recupero della qualità dell’ambiente: questi concetti sono tutti riassunti nella cartellonistica che si trova affissa in punti trafficati come Arco Clementino, Palazzetto dello Sport “E. Triccoli”, Viale Verdi etc. etc.

Tra le altre iniziative, il Comune di Jesi ha inoltre redatto un questionario insieme a Conero Bus per il trasporto pubblico, compilabile accedendo al link: https://www.surveymonkey.com/r/NGKW78F

Il 7 Luglio verrà inoltre presentata, alla Seconda Circoscrizione di Via San Francesco, l’istituzione di nuovi sensi unici, che interesseranno principalmente la zona Largo Europa.

A cura di Giovanna Borrelli