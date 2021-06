«Tutto quello che resta»: a tu per tu con l'autrice jesina Edith Frattesi | Password Magazine

JESI – I libri come terapia per l’anima. La penna di Edith Frattesi, autrice jesina 32enne, scorre sulla carta animata dalla volontà di trasmettere ai lettori un messaggio che fa bene al cuore. Il suo ultimo lavoro «Tutto quello che resta», pubblicato da Another Coffe Stories, nasce in piena pandemia e dà voce ai sentimenti e alle speranze della giovane scrittrice, calate in un contesto completamente diverso.

«Non ho scritto di covid – spiega la Frattesi -, piuttosto ho raccontato una storia che potesse dare sfogo a ciò che sentivo durante il lockdown del 2020. Un periodo di estremo disagio in cui non facevo che ripetermi: La mia vita mi sembra così distante, non sembra più la mia… e da questo pensiero si è sviluppato un romanzo».

La storia è quella di Diana, 30 anni, che ha vissuto senza conoscere i genitori. A crescerla la zia acquisita che, negli anni, ha custodito la verità sul passato della ragazza. Una verità che la protagonista decide un giorno di scoprire…

«Si tratta di un romanzo di formazione e introspettivo – spiega l’autrice -. Dalle pagine emerge l’imprevedibilità della vita, un viaggio verso la consapevolezza che prende forma attraverso i dialoghi tra i vari personaggi. Un libro catartico, forse il più catartico che abbia mai scritto».

«Tutto quello che resta» è il terzo libro della jesina che nel 2019 ha pubblicato «Tramonta luna» e nel 2020 «Il Gusto dolce delle fragole». E c’è già pronta una quarta opera.

«Ho sempre avuto la passione della scrittura – racconta la 32enne -. Attraverso i miei libri, voglio dare un messaggio di aiuto ai lettori . Mi sono data questa missione». Edith, laureata in Psicologia clinica, ha infatti deciso di non proseguire con la carriera di psicologa ma di fornire aiuto attraverso i romanzi: «Avevo capito che non era la strada giusta per me – dice -. Tuttavia ciò che ho imparato nella mia vita è importante e ho deciso di metterlo su carta, sperando che possa essere un valido e alternativo modo di entrare in contatto con le persone e di trasmettere loro gli strumenti giusti per affrontare le loro esperienze di vita».

A cura di Chiara Cascio