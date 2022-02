Ubriaco, aggredisce operatori della Croce Verde. Danni anche all'ambulanza | Password Magazine

CAMERATA PICENA – Ubriaco in strada, aggredisce i sanitari che erano intervenuti per soccorrerlo. L’episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 21, a Camerata Picena. Un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, attivata per un intervento in codice giallo, arrivata sul posto trovava le forze dell’ordine impegnate in strada a placare un uomo di 38 anni, di Falconara, in preda ai fumi dell’alcol e con atteggiamenti violenti. I soccorritori della Croce Verde hanno tentato di caricare il paziente in ambulanza ma senza risultati: a quel punto è stato richiesto il supporto dell’automedica di Chiaravalle. La situazione è però degenerata e l’uomo ha causato danni importanti all’ambulanza e a due operatori della Croce Verde di Jesi, rimasti feriti. Dopo aver trasportato il paziente all’ospedale di Torrette, i soccorritori sono stati costretti a sospendere il servizio di emergenza per alcune ore, andando loro stessi al Pronto soccorso e contattando un altro equipaggio in grado di sostituirli. La prognosi per i due operatori è di dieci e venti giorni, quest’ultima dopo consulenza ortopedica.