Ubriaco al volante urta auto in sosta poi aggredisce carabinieri: arrestato | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Durante la scorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Ancona hanno arrestato, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, un 30enne del posto, gravato da piccoli precedenti di polizia.

I fatti si sono verificati a Falconara Marittima, poco prima della mezzanotte, quando i militari della locale Tenenza sono intervenuti in Via Abruzzi, ove era stata segnalata un’auto che aveva urtato autonomamente dei veicoli in sosta. Sul posto gli uomini dell’Arma hanno subito notato che il conducente della Golf coinvolta nei fatti si trovasse in stato di forte alterazione, verosimilmente causata dai fumi dell’alcol. I militari hanno così richiesto il supporto dei colleghi della Polizia Stradale per sottoporlo all’accertamento etilometrico, il cui esito è stato impietoso: il giovane è infatti risultato positivo con un tasso pari a 3.03 g/l, ben sei volte superiore a quello consentito. In queste fasi però il 30enne, fortemente agitato, ha tentato la fuga a piedi, venendo raggiunto dopo pochi metri dai Carabinieri: in tale frangente il giovane ha iniziato dapprima ad insultarli per poi tentare di colpirli, fortunatamente senza successo, con calci e pugni. Il 30enne è stato dunque bloccato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare e ancora una volta non sono mancate sorprese: all’interno del veicolo sono stati infatti rinvenuti due piccoli involucri contenenti, complessivamente, circa un grammo di hashish e un grammo di cocaina.

Inchiodato alle proprie responsabilità dalle evidenze della flagranza del reato, il giovane è stato così dichiarato in stato di arresto, venendo rimesso immediatamente in libertà su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.