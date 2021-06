Ubriaco e a torso nudo per il centro, mostra le parti intime alla Polizia | Password Magazine

ANCONA – Questa notte, alle 2.45, mentre espletava il controllo del territorio una pattuglia delle Volanti notava una coppia lungo Corso Garibaldi che discuteva animatamente.

L’uomo era a dorso nudo, visibilmente alterato, e pronunciava frasi sconnesse a gran voce contro la ragazza, muovendosi in modo poco controllato e andando su e giù per il corso sempre seguito dai Poliziotti che cercavano di portarlo a miti consigli.

Ad un certo punto l’uomo, che aveva fatto uso di sostanze alcoliche, con un gesto repentino si è calato i pantaloni mostrando le parti intime e iniziando a gridare che anche se era ubriaco voleva andare a casa sua con la sua macchina, dato che quello che doveva dire alla sua ragazza…lo aveva detto.

A quel punto, l’uomo è stato accompagnato all’auto di servizio e portato in Questura dove sono stati fatti tutti gli accertamenti; al termine l’uomo , con precedenti di Polizia, è stato sanzionato per ubriachezza molesta e per non aver rispettato la normativa anticovid .