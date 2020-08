Ubriaco minaccia la ex, arrestato | Password Magazine

ANCONA – Minacciata dall’ex chiama la Polizia e l’uomo finisce in manette. Tutto è iniziato ieri sera, con la richiesta di aiuto di una donna al numero di emergenza 113: agli agenti, riferiva al telefono che il suo ex compagno si trovava di fronte al portone di casa e che stava tentando di entrare, minacciando di sfondare la porta. «Non è la prima volta che si comporta così», asseriva.

A quel punto, i poliziotti si sono portati sul posto dove hanno trovato il portone condominiale aperto e, senza esitare, sono saliti sino al terzo piano dove era allocato l’appartamento della richiedente.

Lì hanno trovato l’uomo che appariva poco lucido per l’assunzione di alcool, desunta dall’andatura barcollante e dall’eccessiva loquacità. Inoltre, al seguito dal successivo controllo dello zaino, gli agenti trovavano un cartone di vino bianco svuotato ed una bottiglia di whisky con metà contenuto.

L’uomo è stato così accompagnato in Questura per gli accertamenti che queste situazioni meritano: l’uomo è stato tratto in arresto per atti persecutori e violazione di domicilio e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.