Ubriaco urinava tra le auto incurante dei passanti, sanzionato | Password Magazine

ANCONA – Durante il consueto servizio di controllo del territorio le Volanti sono intervenute per due persone palesemente ubriache che infastidivano i passanti.

Si tratta di un italiano di 60 anni già noto alle forze dell’ordine che, nel primo pomeriggio, in via Corridoni, in preda ai fumi dell’alcol, è stato sorpreso ad urinare tra le macchine con i pantaloni abbassati.

L’uomo è stato sanzionato per ubriachezza molesta e atti contrari alla pubblica decenza.

Nella notte, la volante è intervenuta poi in piazza Stamira per un soggetto anche lui ubriaco, un 55enne italiano già noto alle forze dell’ordine che all’arrivo degli operatori ha iniziato ad insultarli e a minacciarli.

L’uomo è stato accompagnato presso l’ospedale di Torrette, dove ha continuato ad insultare gli operatori. Successivamente si è calmato.

Per questo motivo è stato denunciato per violenza o minaccia e oltraggio e sanzionato per ubriachezza molesta all’aperto.

Intorno alle ore 3 di notte, la Polizia è intervenuta in via Jesi per una lite tra padre e figlio, scoppiata per futili motivi- Dopo l’arrivo delle volanti, il figlio comunque decideva di allontanarsi da casa.

Il padre invece è stato accompagnato al Pronto soccorso, dal quale però si allontanava spontaneamente qualche ora dopo.