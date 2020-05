Uci Cinemas non rinnova l’affitto: multisala a Jesi, Ancona e Senigallia non riaprono

JESI – Dopo la chiusura forzata causata dal lockdown da covid19, i multisala Uci Cinemas di Jesi, Ancona e Senigallia rischiano di non riaprire più. Le tre strutture, di proprietà dalla famiglie Giometti, vedono il loro contratto di affitto decennale in scadenza proprio in questo periodo e la società Uci Cinemas (gestori dell’attività) non sembra intenzionata a rinnovare il contratto allo stato attuale, portando di conseguenza alla chiusura dei multisala.

Non solo il periodo del lockdown, a pesare sembrano essere anche le norme restrittive dei prossimi mesi, con pubblico in numero inferiore causa distanziamento e spese per continue sanificazioni. Inoltre dal blocco delle riprese cinematografiche, in ripartenza ma anche loro con norme restringenti, potrebbe scaturire una carenza di titoli tra alcuni mesi quando, si spera, l’attività potrà riprendere a pieno regime. Allo stato attuale, fa sapere la famiglia Giometti proprietaria degli immobili in un intervista su il Resto del Carlino, è tutto congelato e non si esclude nulla, da nuove attività legate al mondo cinema, come ad un diverso utilizzo degli stessi spazi.