Ucraina, appelli di pace dalle forze politiche di Maiolati | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI- Con lo scoppio della guerra in Ucraina, tutti gli attori politici internazionali hanno messo in primo piano nella loro agenda politica la questione, proponendo politiche concrete a sostegno della pace.

Questo, in piccola parte accade anche nelle realtà locali, dove forze di maggioranza e opposizione avanzano proposte per atti concreti a favore della de escalation militare in Ucraina.

Una mozione per invitare il consiglio comunale di Maiolati a condannare quanto sta accadendo e i metodi con i quali è stata gestita la crisi Ucraina a partire dal 2014: è quanto proposto dal gruppo consiliare Insieme per i Cittadini.

«Oggi 24 febbraio 2022 il mondo si è svegliato in modo diverso, trovando uno scenario drammatico già dalle prime ore dell’alba: i rapporti compromessi tra Ucraina e Russia, si sono completamente interrotti con il riconoscimento da parte della Russia delle repubbliche del Donbass prima e l’arrivo delle forze armate Russe in Ucraina poi.

Infatti sono iniziati i primi a destabilizzare e compromettere l’integrità nazionale dell’Ucraina».

Nella mozione il gruppo di maggioranza di Maiolati critica quindi gli atteggiamenti di entrambi le parti: da una parte l’Occidente incapace di comprendere le esigenze russe, dall’altra proprio la Federazione Russa che non è mai stata effettivamente in grado di avviare un processo di democratizzazione e ha dimostrato un costante atteggiamento di diffidenza verso l’Occidente.

»Crediamo che tutti gli attori abbiano le proprie responsabilità.

L’Occidente (NATO, OSCE, USA e EU) non è stato in grado di comprendere i timori e le premure della Russia. Ricordiamo che i vari trattati siglati per il cessate il fuoco dei conflitti interni l’Ucraina tra stato centrale e repubbliche separatiste (Doneck e Lugansk) sono stati disattesi da tutti quanti hanno siglato tali accordi.

D’altra parte la Russia ha mostrato sempre forte diffidenza nei confronti dei paesi occidentali, retaggio del passato e complice la scarsa volontà di affrontare un processo vero di democratizzazione. Questo chiaramente leggibile nel discorso del presidente Putin alla nazione del 22 Febbraio scorso dove la nostalgia del passato ha prevalso sul presente ed il futuro delle persone del Mondo.

Invitiamo pertanto il Consiglio Comunale a condannare con fermezza la recente invasione delle forze armate russe in territorio ucraino».

Insieme per i Cittadini invita tutti gli attori in campo a riconsiderare le proprie posizioni per avviare il dialogo, considerato come l’unico strumento utilizzabile per la risoluzione della crisi.

«Come lista Insieme per i Cittadini chiediamo a tutti i leaders coinvolti nelle attività diplomatiche di riconsiderare interamente le proprie posizioni e convinzioni: crediamo che il colloquio ed il buon senso siano gli unici strumenti necessari alla risoluzione della crisi. Questo per il bene di tutti i cittadini europei, ucraini e russi.

La storia ci ha insegnato che le guerre di ogni tipo non hanno mai fatto l’interesse dei cittadini».

Ecco quindi che in emerge il vero significato della mozione: inviare un appello di pace alle istituzioni coinvolte nella vicenda, nella speranza che anche altri consigli comunali italiani ed europei facciano lo stesso.

«Con questa mozione vorremmo invitare il Consiglio Comunale ad inviare un appello di pace e dialogo a quelle istituzioni preposte alla salvaguardia del bene comune:

NATO, OSCE, UE, Federazione Russa, Ucraina, con la speranza che anche altri consigli comunali italiani e europei prendano la stessa iniziativa. La nostra vuole essere una accorata richiesta di dialogo tra le parti nell’interesse di tutta la popolazione rappresentata».

Anche la minoranza di Percorso Civico fa sentire la sua preoccupazione per un conflitto che è alle porte dell’ Europa e che comporta gravi conseguenze sulla popolazione civile.

«Siamo molto preoccupati per il rapido peggioramento della situazione e per l’azione militare in corso in Ucraina – si legge in un post su facebook- Come in tutte le guerre le conseguenze sulle popolazioni civili saranno devastanti. Leggiamo e vediamo in queste ore immagini di persone, anziani, donne e bambini in fuga dalla loro patria, in cerca di un posto sicuro.

Mai come oggi, dalla seconda guerra mondiale, sentiamo forte la paura per l’inizio di un nuovo conflitto bellico nel cuore d’Europa e per questo mai come ora diventa imprescindibile parlare di pace, chiedere la pace, lavorare per la pace.

Mai come ora è importante chiedere l’immediato cessate il fuoco e ribadire con forza le ragioni del dialogo e della diplomazia che abbiano come obiettivo la tutela del popolo ucraino.

Oltre ai doverosi appelli per il cessate il fuoco, è per noi fondamentale, fin da subito, mostrare concretezza nelle politiche, anche a livello locale, perché a tutti è richiesto di fare il possibile per contribuire nell’immediatezza al miglioramento delle condizioni del popolo ucraino».

Concretezza che per Percorso Civico potrebbe essere rappresentata dal sostegno alla raccolta fondi proposta dall’Unhcr – Alto Commissario per i rifugiati destinata ad aiutare e proteggere gli sfollati ucraini costretti ad abbandonare le proprie case

«Per questo motivo, invitiamo il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Maiolati Spontini, a fare propria, a sostenere e promuovere la raccolta fondi proposta dall’ Unhcr – Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, destinata ad aiutare e proteggere gli sfollati ucraini costretti ad abbandonare le proprie case».