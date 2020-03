Ufficiale: scuole e Università chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo

CORONAVIRUS – Da domani sospese le attività didattiche fino al 15 marzo in tutto il Paese. Arrivato l’annuncio ufficiale del premier Conte, affiancato questo pomeriggio dal Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

«I tecnici insieme al Ministero della Salute hanno fornito delle valutazioni che sono servite ad avere un aggiornamento su tutta la situazione emergenziale – ha detto Conte -. Vi anticipo che ampia parte dello scambio informativo è stato dedicato al capitolo scuole e università, avvalendoci di esperti. L’orientamento è di disporre in via prudenziale la chiusure delle scuole».

Decisione confermata dal Ministro Azzolina: «Non è stata decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico ma, dato che la situazione epidemiologica cambia velocemente, abbiamo deciso di sospendere le attività fino al 15 di marzo. Una decisione di impatto, mi impegno che il servizio pubblico essenziale seppur a distanza venga fornito ai nostri studenti».

Entro stasera il premier firmerà entro stasera il Dpcm, decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, con le ultime misure: «Obiettivo è contenere il virus e rallentare la sua diffusione, il sistema sanitario rischia altrimenti di andare in sovraccarico, soprattutto la terapia intensiva e sub intensiva».