Uguaglianza di genere e nuove sfide, il webinar della provincia di Ancona | Password Magazine

ANCONA – Webinar online in occasione della Festa della Donna. La Provincia di Ancona, sostenitrice delle pari opportunità, invita all’incontro online dal titolo «Il ruolo della Consigliera di parità e le nuove sfide per l’uguaglianza di genere». L’appuntamento è per lunedì 8 marzo alle ore 10, sulla piattaforma Gotomeeting.

L’iniziativa è organizzata dalla neo Consigliera provinciale di parità effettiva Prof.ssa Bianca Maria Orciani congiuntamente con la consigliera uscente dott.ssa Pina Ferraro che ha ricoperto l’incarico per due mandati.

L’incontro vuole essere occasione sia per esporre il lavoro svolto dalla dott.ssa Ferraro negli otto anni in cui ha ricoperto il ruolo di consigliera effettiva sia per un confronto sulle politiche e le future strategie di intervento per il contrasto alle discriminazioni di genere e la promozione delle pari opportunità nel territorio della Provincia di Ancona.

Questo il link per seguire l’incontro:

https://global.gotomeeting.com/join/226630605

Il programma della giornata prevede alle ore 10 i saluti istituzionali con l’intervento di Laura Luciani, Consigliera Provinciale con delega alle Pari Opportunità. A seguire la relazione della dott.ssa Pina Ferraro già Consigliera di Parità della Provincia di Ancona, dal titolo “Il contrasto alle discriminazioni di genere nella Provincia di Ancona”. “Uguaglianza di genere: una sfida per crescere insieme” è il tema al centro dell’intervento della prof.ssa Bianca Maria Orciani, attuale Consigliera provinciale di parità effettiva.

Il webinar è rivolto a tutti, ed in modo particolare a tutti coloro che operano nell’ambito della gestione delle risorse umane.