Uisp Jesi, cambio al vertice: Stefano Squadroni è il nuovo presidente | Password Magazine

JESI – Stefano Squadroni è il nuovo presidente del Comitato territoriale Uisp di Jesi. Venerdì scorso l’Assemblea ha eletto all’unanimità la lista dei consiglieri del nuovo direttivo Uisp che vedeva Squadroni capolista. Oltre al presidente, si sono rinnovati anche i componenti del Direttivo. La nuova formazione è composta da Mirella Argentati, Luca Carbonari, Pietro Carbone, Elisa Carletti, Giulia Ferretti, Leonardo Gianangeli, Matteo Mastri, Massimo Montalbini, Adriano Palmucci e Alice Romano.

Il nuovo Direttivo ha eletto il neo presidente Stefano Squadroni che guiderà i nuovi dirigenti per i prossimi quattro anni. La Uisp è pronta ad affrontare le sfide future, dalla ripresa dell’attività motoria e sportiva di base che questa triste parentesi pandemica ha relegato in panchina ai nuovi progetti già discussi dal precedente Direttivo.

«Accenniamo solo alcuni punti del programma di mandato perché vorremmo fare un’apposita conferenza stampa nei prossimi giorni – spiega il neo presidente Squadroni – Sicuramente tra queste sfide c’è l’attuazione della riforma del terzo settore che ci vedrà impegnati già dai prossimi mesi nell’apertura di tavoli di discussione con tanti attori, dalle società sportive affiliate alle Amministrazioni comunali. Il terzo settore impegnerà sia il comitato territoriale Uisp di Jesi sia i locali che regionali settori di attività dell’Associazione. Crediamo che ogni Associazione Sportiva debba essere inserita sia all’interno di un programma sportivo che sociale. Quanto impatta l’attività della singola società sportiva nella comunità? Domande come queste ci spingono ad esempio ad osservare da vicino anche il profilo di comunità elaborato dalla Asp 9 e ad ampliare le relazioni già in essere tra di noi. Anche l’impiantistica sportiva racchiude in sé aspetti del programma di mandato. Sappiamo di rendere già un servizio alla comunità, comunità che proveremo ad ampliare, aiutando le società sportive che utilizzano gli impianti in progetti di integrazione e di sostegno alle persone più fragili che questa pandemia non ha di certo aiutato»