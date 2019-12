Ultimo turno di servizio per Franco Secondi, il saluto dei vigili del fuoco

ANCONA – Oggi presso la Sede Centrale del Comando dei vigili del fuoco di Ancona si è svolta la cerimonia di saluto del Capo Reparto Esperto Franco Secondi in occasione del suo ultimo turno di servizio. Secondi infatti il 1°gennaio sarà collocato a riposo per sopraggiunti limiti di età. Il Comandante di Ancona Dino Poggiali, i Funzionari della Direzione Regionale e del Comando di Ancona e il personale operativo schierati nel piazzale ha voluto rendere omaggio facendo suonare le sirene dei mezzi di soccorso.

Entrato nei Vigili del fuoco il 10 luglio 1985 come vincitore di concorso ha acquisito l’abilitazione per la guida dei mezzi di soccorso, i mezzi movimento terra e anfibi diventando istruttore. Il 1 gennaio 2011 è stato nominato Capo Sezione provinciale per la gestione delle emergenze su tutta la provincia di Ancona. Dal 15 settembre 2014, trasferitosi in Direzione Regionale, ha assunto il coordinamento dell’ufficio Documentazione e Comunicazione per veicolare gli interventi di soccorso alla stampa locale e nazionale. Oltre agli incarichi locali Secondi dal 15 novembre 2017 ha ricoperto l’incarico di Responsabile di Regia nella Co.Em (Comunicazione in Emergenza) facente capo alla Direzione Centrale Emergenza presso il palazzo del Viminale Roma.

Durante la sua carriera ha partecipato ai maggiori eventi calamitosi nazionali e Internazionali. Tra i tanti ricordiamo la frana in Valtellina nel 1987, il terremoto Marche Umbria nel 1997, il terremoto dell’Aquila nel 2009, il terremoto Italia Centrale nel 2016, il crollo del Ponte Morandi a Genova 2018 e il terremoto a Durazzo in Albania nel 2019.