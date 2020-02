Un libro su Don Roberto Vigo, dalla parrocchia alla città

JESI – La comunità parrocchiale di San Sebastiano di Jesi sta lavorando da alcuni mesi a raccogliere documenti e testimonianze su don Roberto Vigo, il parroco che per circa sessanta anni ha animato la vita religiosa e civile del quartiere Prato e della città.

Oggi (sabato 15 febbraio) alle 21 nella chiesa di Santa Maria del Piano è prevista la presentazione della pubblicazione “Don Roberto Vigo dalla parrocchia alla città”. Si alterneranno canti e testimonianze per ripercorrere alcuni aspetti della vita di don Roberto Vigo, un uomo che ha lasciato tante tracce del suo passaggio, nella famiglia di origine, nel seminario dove si è formato, nella scuola dove ha insegnato e nella parrocchia dove è stato per sessant’anni.

Scorrendo le pagine, lo sguardo si sofferma sicuramente sulle immagini, alcune a colori, altre in bianco e nero, volti di uomini e donne di qualche decennio fa, seri e in posa o sorridenti. Ritratti di vita, in famiglia o in parrocchia o nella società. Una raccolta fortemente voluta dalla parrocchia di San Sebastiano di Jesi che è stata seguita e accompagnata da un uomo volitivo, coraggioso e innamorato di Dio e della sua gente. Sessant’anni in cui don Roberto c’era sempre, un punto di riferimento per il quartiere e non solo per la parrocchia.

Il volume sarà disponibile la sera di sabato 15 febbraio.