Un manifesto d'Amore fa sognare la Vallesina | Password Magazine

VALLESINA – Quando l’Amore travolge, può capitare di volerlo urlare al mondo. Si sarà sentito così l’autore del manifesto romantico apparso in Vallesina. Un bel cartellone 100×140 con il messaggio: «Sei e resterai il mio unico grande Amore…ti amo piccolina».

Ce ne sono diversi, affissi tra Castelbellino e Monte Roberto ma forse ce ne sono anche di più.

Si sa poco di questi Romeo e Giulietta dell’epoca pandemica: solo che lui si chiama Fabio o così almeno si firma, in calce. Un gesto che sta facendo sognare in questi giorni, interpretato come un atto romantico in un periodo così difficile. E chissà che questo manifesto sia servito a raggiungere il cuore della vera destinataria.

Una storia con un finale che resterà un mistero.