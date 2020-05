Un murale per la Croce Verde di Jesi: «Ci siamo stati, ci siamo, ci saremo»

JESI – Un murale che vale più di mille parole dal significato intenso: «Ci siamo stati, ci siamo, ci saremo». Questo il titolo e il senso del dipinto fatto nella sede della Croce Verde di Jesi di Via Cappannini.

Il murale riporta le firme dei writers Federico Zenobi e Nicola Canarecci, del gruppo technicalz, ed è stato realizzato all’ingresso della struttura durante la giornata di ieri. «Dopo il sopralluogo da parte dei ragazzi di sabato sera, già ieri si sono messi all’opera e nel giro di un giorno hanno creato un capolavoro – commenta il presidente della Croce Verde di Jesi, Samuele Piersanti – lo abbiamo voluto fare sia come segno di vittoria sia per rappresentare ciò che è la Croce Verde e tutto quello che ha dovuto superare in questo particolare periodo».

Il dipinto raffigura un volontario con in spalla lo zaino per le emergenze sanitarie rivolto verso un’ambulanza: l’immagina racchiude in se l’essenza della Croce Verde. «Il significato è enorme ed è un’immagine molto bella perché fa capire il grande impegno di tutti dipendenti e volontari impegnati nell’emergenza sanitaria – continua il presidente – in questa in particolare, ma anche in tutte quelle che abbiamo affrontato e continuiamo ad affrontare quotidianamente».

Durante tutto il periodo di lock down, la Croce Verde ha dovuto fare grandi sforzi per assicurare i dispositivi di protezione a tutto il personale, ma con grandi sacrifici non si è mai fermata, assicurando così il servizio: «La vicinanza di tutta la popolazione ci ha dato ancora più forza per andare avanti ogni giorno e farci trovare sempre più preparati – conclude il presidente – sono felicissimo di come abbiamo reagito e dell’eccezionale lavoro del corpo dipendente e volontario della Croce Verde. È stata dura ma ci siamo difesi e reagito nel migliore dei modi».

Inoltre, la Croce Verde sta tutt’ora portando avanti il servizio della spesa a domicilio per la cittadinanza jesina con i supermercati Si con te del Torrione e la Coop. Per usufruirne basta chiamare la sede di Via Cappanni; il servizio è del tutto attivo e, visto il grande lavoro di squadra fatto, sperano di poterlo portare avanti anche dopo la fine di questa emergenza sanitaria.