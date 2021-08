Un volume per ricordare i «Cent'anni di vita del Collegio Pergolesi di Jesi» | Password Magazine

JESI – Si chiama «Cent’anni di vita del Collegio Pergolesi di Jesi» ed è il volume dei Fratelli di Nostra Signoria della Misericordia, edito da Collana Conosciamo, che ripercorre il cammino del Collegio cittadino, punto di riferimento per tutta la città e dintorni. Ne ha curato la pubblicazione Fratel Ludovico Albanesi che ieri mattina, in un incontro con la stampa, ne ha illustrato i contenuti.

Nel 2001 era stato pubblicato il libro per ricordare gli ottanta anni del Collegio Pergolesi. L’autore, Riccardo Ceccarelli, aveva tracciato la storia a partire soprattutto dalle testimonianze raccolte e dai materiali forniti dagli ex alunni da lui incontrati ed ha aggiunto una raccolta fotografica e i ricordi di chi è passato al Collegio Pergolesi che fu aperto nel 1920. Ora questa nuova pubblicazione, nella collana Conosciamoci della famiglia religiosa dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia aggiorna il precedente lavoro e si sofferma sugli ultimi anni in cui la struttura del Collegio accoglie le persone più fragili a causa dell’età avanzata.

Sono un migliaio gli allievi che hanno frequentato il collegio, con le attività scolastiche che sono proseguite fino ai primi anni ’70. Tra gli ex allievi nomi illustri come quelli di Gennaro Pieralisi, che lo frequentò nelle classi delle medie e all’inizio degli anni 1950, Gervasio Marcosignori, l’emerito professor Armando Ginesi, Benito Montisi, insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica e anche il Ct della Nazionale Roberto Mancini.

Alla presentazione del volume, erano presenti rappresentanti dell’Associazione ex alunni e amici del Collegio Pergolesi, tra cui il vice presidente Benito Montisi, e l’assessore ai Servizi sociali Marialuisa che ha ricordato «l’importanza del Collegio Pergolesi, una realtà che non si è mai fermata e animata da uno spirito collaborativo e dalla volontà di fare il bene per le persone.