Un’auto in fiamme nella notte in centro, arrivano i vigili del fuoco

JESI – Giornata di fuoco a Jesi. Dopo l’incendio di via Scotellaro, un’auto è bruciata nella notte in via Mercantini. Davanti al mercato coperto, in pieno centro, intorno alle 23 un vecchio modello di Lancia Y in sosta ha improvvisamente preso fuoco. A dare l’allarme alcuni residenti che hanno subito avvertito il 115. Sul posto sono arrivati le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo e spento le fiamme. Non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.