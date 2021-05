Undici anni di successo per Romina Sommonte e il suo Parrucchieri Hairsense | Password Magazine

JESI – Ha spento undici candeline sabato 24 aprile e il regalo di compleanno è stato l’ingresso nella TONIPELLEGRINO #Community.

Parliamo del salone jesino Parrucchieri Hairsense di Romina Sommonte e Leo Cerioni che, da poche settimane, è ufficialmente membro del progetto lanciato da Toni Pellegrino ad inizio 2021.

«Lo scorso anno immaginavo un compleanno in grande stile per il salone, ma a causa del lockdown – dice Romina – non abbiamo potuto fare nulla. Quest’anno sono felice di festeggiare annunciando questa importante novità. Conosco Toni da tanti anni, ho già fatto tanta formazione con lui, e so che grazie a questa collaborazione arriveranno diverse migliorie per le nostre ospiti e una crescita per il salone».

La filosofia di lavoro di Romina è la chiave del suo successo: «Io sono totalmente a disposizione delle mie ospiti. Amo ascoltarle e amo dedicare loro la mia competenza e le mie conoscenze per progettare insieme un’immagine che possa renderle felici. La loro soddisfazione è la mia felicità».

«Faccio i miei migliori auguri a Romina. Conosco la sua forza, il suo talento, la sua costanza – è il commento di Toni Pellegrino – e sono super felice di averla in team. Sono sicuro che da questa collaborazione nasceranno molti progetti interessanti. Non vedo l’ora di tornare a Jesi, città che amo e che mi ha sempre accolto con grande calore!»