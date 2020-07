Un'estate all'insegna della arte e della musica a Montecarotto | | Password Magazine

MONTECAROTTO – L’amministrazione comunale di Montecarotto propone, insieme alle associazioni, una piccola rassegna estiva per recuperare le date perse della stagione invernale a teatro e per riconquistare dei momenti di spettacolo dal vivo e socialità, in tutta sicurezza.

Questo fine settimana sarà ricco di appuntamenti: venerdì 31 luglio alle 19, dopo il rinvio a causa del Covid, sarà finalmente inaugurata la mostra “Le Disobbedienti – omaggio a sei donne e artiste” al MAM (Museo della Mail Art).

Nella mostra sono esposte le 150 opere raccolte nell’azione di mail art indetta lo scorso inverno, che ha raccolto contributi da artisti di tutto il mondo. Le opere sono state dedicate alle figure di Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo, Charlotte Salomon, Berthe Morisot, Suzanne Valadon ed Elisabeth Vigèe Le Brun, sei differenti storie e vite cariche di fragilità, incomprensioni, pregiudizi, divieti, rifiuti, che le hanno rese “le Disobbedienti” come le definisce e intitola il suo libro la scrittrice Elisabetta Rasy.

L’iniziativa vede la collaborazione del Musinf di Senigallia, del Museo Nori de Nobili di Tre Castelli e dell’Associazione Carlo Emanuele Bugatti.

La serata proseguirà alle 21.30 a Piazza Latieri (accesso da Via Roma / Via Castello) con “Sulla disobbedienza – Una narrazione di Maximiliano Cimatti”, un monologo, un racconto di personaggi e vicende storiche capaci di lasciare un segno indelebile nel proprio tempo, di ispirare, come forma di emancipazione, come esperienza per rimettersi in gioco.

La settimana prosegue poi con lo spettacolo/concerto di domenica 2 agosto in Piazza Latieri alle 21.30 all’insegna della musica per il cinema. “In punta di bacchetta: la musica per il cinema, dalla Disney a Fellini a Morricone”, un viaggio sonoro con le musiche dell’Ensemble di fiati “Quintetto all’opera” di Gambettola (FC) e le parole di Marco Galli, sceneggiatore, regista e docente di cinema all’accademia Poliarte.

Gli eventi sono liberi e gratuiti, prenotazioni e info 327 8587252.