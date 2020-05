Uniti per Castelbellino: «Bilancio ed emergenza, maggioranza continua a lavorare».

CASTELBELLINO – È stato discusso durante il Consiglio comunale di Castelbellino il Bilancio comunale di previsione 2020, la cui approvazione deve avvenire entro il 31 luglio.

Si tratta di una scadenza prorogata, in deroga alla norma che la prevede entro il 30 aprile, in virtù dell’emergenza Covid-19.

«Un bilancio di previsione particolare fa sapere la maggioranza – che è stato rivisto in corso d’opera proprio per recepire i cambiamenti dovuti all’emergenza sanitaria e per renderlo adatto ad affrontare la conseguente crisi economica. In questi primi mesi

dell’anno, per effetto dell’emergenza, alcuni servizi non sono stati erogati per tutta la durata prevista, come quelli a domanda individuale (per i quali i cittadini non hanno pagato le relative

rette); altri servizi hanno subito delle modifiche nei tempi e nelle modalità in cui sono garantiti. L’Amministrazione Comunale si è impegnata affinché i servizi essenziali, soprattutto quelli rivolti alle fasce più deboli della popolazione, venissero mantenuti o rimodulati, ma parte delle risorse previste non sono state spese nel periodo del cosidetto lockdown».

Quelle risorse sono state impegnate proprio per fronteggiare l’emergenza:

«È stato creato un capitolo apposito destinato a contributi alle imprese locali che maggiormente stanno subendo il contraccolpo economico delle chiusure imposte, per valutare la restituzione di una cifra almeno pari alla TARI pagata per i mesi di mancata attività – fa sapere l’Amministrazione comunale – Le questioni contabili di un Ente, infatti, sono più complesse di quanto non pensi la minoranza che, tra le cose che aveva presentato (e di cui non ha voluto discutere), proponeva

l’annullamento della TARI. La tassa rifiuti, però, non può essere semplicemente eliminata per le imprese perché, per legge, il pagamento

del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti deve essere coperto totalmente dalle entrate della tassazione. Ciò significa che togliere completamente la TARI alle imprese comporterebbe la necessità di spalmare quel mancato gettito sulle famiglie, che vedrebbero aumentata la tassa rifiuti. È in corso una discussione all’interno del Governo

centrale per stabilire se sia possibile derogare a questo principio o se lo Stato possa in qualche modo intervenire a favore dei Comuni. Così come per l’IMU, che costituisce un’entrata importante per le casse comunali e la cui semplice eliminazione si tradurrebbe nel

taglio dei servizi. Per questo, la definizione di IMU e TARI non è

avvenuta contestualmente all’approvazione del bilancio, ma verrà riconsiderata entro il termine attualmente previsto di luglio prossimo, anche alla luce dei risvolti normativi a livello nazionale».

Intanto, il Comune di Castelbellino ha comunque stanziato le risorse necessarie ad andare incontro alle imprese del territorio, nel caso in

cui dal confronto nazionale non emergano modifiche sostanziali.

«Confermate le aliquote irpef degli anni precedenti – fa sapere il Comune – una tassazione equa, proporzionale e progressiva, utile al mantenimento dei servizi pubblici e, che, essendo applicata sui redditi, avrà impatto solo su coloro che hanno continuato a percepirne. Attenzione riservata anche alle famiglie, con la previsione in bilancio dell’aumento consistente del capitolo dedicato ai contributi economici destinati ai cittadini in difficoltà, prevedendo un bisogno crescente di sostegno a seguito della chiusura imposta dalla pandemia. Dal punto di vista dell’indirizzo politico, insomma, questo bilancio costituisce una conferma della destinazione importante di risorse ai servizi sociali, educativi, sportivi e culturali, nell’ottica di una Comunità equa, solidale e attiva, in cui non vengano abbandonate le fragilità né incrementate le marginalità.

E ancora: «Bilancio comunale significa approvazione del Piano Triennale

delle Opere Pubbliche, che disegna lo sviluppo del territorio del prossimo futuro. Il 2020 e gli anni subito successivi saranno per Castelbellino quelli del completamento di molte opere pubbliche strategiche, che potranno ridefinire la qualità della vita della nostra Comunità. Sono tutti interventi realizzati intercettando finanziamenti sovracomunali e che hanno visto un rallentamento in

questi mesi di sospensioni: il rifacimento degli asfalti e la

revisione della viabilità a Stazione, il Centro Sociale con Sala Polivalente, la Cantina di Villa Coppetti e i lavori di sistemazione del centro storico a seguito del terremoto al Capoluogo, l’ampliamento della Scuola dell’Infanzia “Peter Pan” a Pantiere, il potenziamento degli impianti sportivi nei pressi del Palasport, grazie ai fondi ottenuti partecipando al “Bando Sport”.

La sola maggioranza in Consiglio ha inoltre approvato l’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, grazie al lavoro

certosino svolto dall’Assessore competente Amburgo, utile per la sicurezza dell’intera cittadinanza, e, in modo particolare, per le persone più deboli, per le quali sono state previste modalità specifiche per affrontare eventuali emergenze. Mai come in questo momento, è ben chiaro a tutti noi quanto sia fondamentale farsi

trovare pronti e con piani aggiornati in caso di emergenza».

La maggioranza Uniti per Castelbellino aggiunge: «Sono invece definitivamente decadute, come da Regolamento, le innumerevoli mozioni poste all’ordine del giorno del Consiglio Comunale dal gruppo consiliare di minoranza (uscito dall’aula, si rimanda qui, ndr), che evidentemente non trovava le stesse proprie proposte particolarmente importanti per la Comunità».

Infine, il Sindaco, come previsto, ha fornito una serie di comunicazioni in merito alla gestione dell’emergenza Covid-19 «rispondendo – spiega il gruppo politico di maggioranza – in parte, nonostante l’assenza del gruppo, anche ad alcune delle interpellanze ed interrogazioni alacremente presentate dalla minoranza in queste settimane di emergenza. Il Sindaco, a questo punto della crisi sanitaria, che si sta progressivamente evolvendo in maniera positiva, ha fatto una panoramica dell’andamento dei contagi, di livello non preoccupante per

Castelbellino. L’impegno del Primo Cittadino è stato infatti, durante le fasi più acute, a tutela dei contagiati e delle loro famiglie, garantendo servizi e prestazioni in sicurezza. A tutela non.solo della privacy, ma anche della situazione di momentanea fragilità. Il Sindaco ha ricordato la preziosa attività della Protezione Civile Comunale, a disposizione, fin da subito, per la consegna di farmaci e spesa a domicilio, cui si è aggiunta la collaborazione dei volontari di PC con la Caritas di Castelbellino, nella distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà svolta in sicurezza casa per

casa. Richiamato anche il lavoro degli uffici e dell’UPS non solo per la

distribuzione, veloce ed efficiente, dei buoni spesa di aprile per fronteggiare la crisi economica, ma anche per garantire e potenziare, data la chiusura di scuole e centri diurni, i servizi di assistenza educativa domiciliare, in un capillare lavoro di coordinamento tra

Comune, famiglie ed educatori, nella ricerca della continuità assistenziale ed educativa bilanciata alla tutela della salute, dei singoli e della collettività».