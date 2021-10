Università degli adulti Vallesina, inaugurato il 17esimo anno accademico | Password Magazine

MOIE – «Insieme per rinascere» è lo slogan e l’auspicio con cui riprendono i corsi in presenza dell’Università degli adulti della Media Vallesina, uno dei servizi dell’Unione dei Comuni. L’inaugurazione del 17esimo anno accademico si è svolta oggi, domenica 10 ottobre, alle ore 17, nella sala del Centro comunale 6001 di Moie.

È intervenuto il vicepresidente dell’Unione dei Comuni Sandro Barcaglioni, il presidente dell’associazione che gestisce i corsi dell’università Fernando Santacroce e Tiziano Consoli, sia in qualità di sindaco di Maiolati Spontini, che ospita l’evento, sia in qualità di assessore dell’Unione dei Comuni, Giuseppina Spugni, sindaco di Poggio San Marcello e assessore. Presenti anche gli altri esponenti della Giunta dell’Unione, nonché sindaci dei Comuni che ne fanno parte (oltre a Rosora, San Paolo di Jesi e Maiolati Spontini anche Castelplanio, Montecarotto e Poggio San Marcello).

Durante l’inaugurazione, è stata presentata la targa che intitolerà un’aula a Cesare Bellini, ex presidente recentemente scomparso.

L’incontro è stato allietato da un momento musicale a cura di Michele Luminari.

Intanto, prosegue la raccolta delle adesioni per partecipare alle lezioni del nuovo anno accademico. I volontari sono a disposizione dei cittadini per raccogliere le quote di adesione presso la segreteria dell’Università, sempre al Centro comunale 6001. Lo sportello è aperto lunedì e martedì dalle ore 16,30 alle 18,30. Si possono contattare i referenti dell’Università anche per mail all’indirizzo unimedval@gmail.com. L’ateneo ha anche aperto un profilo facebook dell’università degli adulti della Media Vallesina.

Le lezioni si svolgeranno nella sede di Moie, il lunedì, per quanto riguarda la parte generale, e il martedì, giorno in cui saranno concentrati i corsi di lingue. Come novità e come servizio aggiuntivo dell’Università saranno programmate, in alcuni venerdì, delle lezioni fruibili in modalità online.

La prima lezione del nuovo anno scolastico si terrà lunedì 18 ottobre, alle ore 16, nella sala a pianoterra del Centro comunale di via Carducci e sarà tenuta dal professor Giuseppe Brizzi sul tema “L’osteoporosi oggi”. A seguire, una lezione dal titolo “Post pandemia: le nuove tendenze alimentari” tenuta dalla nutrizionista Letizia Saturni.

Da martedì 19 ottobre (dalle ore 15) prenderanno il via le lezioni di francese base e inglese base e intermedio. Ci si può iscrivere anche direttamente alla prima lezione dei vari corsi.