Università Jesi, Fondazione Colocci: «Nessun accordo con Camerino» | Password Magazine

JESI – La Fondazione Colocci, nella persona della presidente professoressa Paola Giombini, in merito al comunicato stampa pubblicato a firma Ugl, intende precisare che tra la «Fondazione e l’Università di Camerino non è stato siglato alcun accordo, che i punti oggetto dell’incontro riguardano una iniziativa e un auspicio del Comitato studentesco e della rappresentante dell’Ugl che, comprensibilmente, dopo l’uscita dell’Ateneo di Macerata, vorrebbero che a Jesi, e in particolare alla Fondazione Colocci, rimanesse un polo universitario. Pur comprendendo le ragioni degli studenti nonché l’impegno per tutelare i propri diritti, la Fondazione non conferma quanto dichiarato dall’Ugl».