«Uno, due, tre...Prado!»: week end di festa al quartiere jesino | Password Magazine

JESI – «Uno, due, tre…Prado!». Questo è il nome dell’insieme di iniziative artistiche, culturali, sportive e sociali che da venerdì a domenica animeranno il quartiere Prato. Organizzato dall’associazione Willer & Carson in collaborazione con le Botteghe del Prado e il gruppo di improvvisazione teatrale Stupor Mundi Jesi, l’evento, patrocinato dal Comune, porterà per tre giorni la festa nel noto quartiere jesino, connotato da un forte spirito identitario. «Tutti al Prado è sempre accaduto – spiega Michael Bonelli della Willer & Carson in conferenza -. Anche lo scorso anno, la manifestazione si è svolta seppur online, in un format diverso. Quest’anno si tornerà in presenza ma a differenza delle edizioni precedenti cercheremo di portare la festa oltre i confini della parrocchia di San Sebastiano, in giro per il quartiere».

IL PROGRAMMA. Partecipano a «Uno, due, tre…Prado!» Mario Bocchini con la passeggiata Da San Pietro alle porte del Prado (venerdì alle 18), Marinella Cimarelli con le Vie del Prado (passeggiata ogni pomeriggio alle 18: partenza dalla Chiesa di San Sebastiano, domenica da Largo Grammercato), letture animate e laboratori creativi per bambini con Silvia Pennacchioni e Maria Ottavia (tutti i giorni alle 18, al Circoletto Aurora; domenica a Largo Grammercato), Massimo Ippoliti e Maria Marchegiani in convegno su «Arte e artieri dei metalli nella media valle dell’ Esino», Marco Torcoletti e gli Stupor Mundi Jesi leggendo l’inferno di Dante Alighieri e infine i Minonnari in bicicletta “Da Borgo Minonna pedalando giù ‘l Prado”.

Bar e ristoranti del quartiere proporranno menù tematici e ospiti, ci sarà una colazione con sorpresa (domenica), e poi divertimento. Saranno presenti nel quartiere Prado in quei giorni artisti e associazioni: i Mad Boots, l’Ente Palio di San Floriano con gli Open Day, Alessandro Gianfelici con Giulia Alessandrini ed Emanuela Mazzarini, i Vip Clown Vallesina, il Gruppo Unicef di Jesi, Dante Ricci e Mugia Bellagamba, Marta Maria Manzotti, Jesi Clean, Figaro, Franco Corinaldesi col Maestro Saverio Santoni e Gastone Pietrucci con Marco Gigli. Alcuni negozi del Prado saranno aperti anche la sera di sabato 2 ottobre. (Per info sul programma 333/3454588 o al 338/1242487 oppure mail tuttialprado@gmail.com, pagina evento qui. Tutte le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa anti covid).

I BUONI REGALO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’. La conferenza stampa di ieri è stata anche occasione per illustrare i risultati dell’iniziativa dello scorso anno ‘A Natale fate i Buoni’, che ha visto la Willer & Carson e le botteghe del Prato tra i partner. Distribuiti a 83 famiglie, selezionate dall’ Asp 9, scontrini spesa per un valore totale di 5 mila euro messi a disposizione da Comune di Jesi e Lions Club. «Un progetto – sono le parole dell’assessore alla Cultura Luca Butini – dal duplice obiettivo: fare solidarietà e favorire il commercio nei negozi di prossimità». Come ha spiegato direttore dell’Asp Franco Pesaresi, affiancato dalla responsabile dell’Unità Operativa Disagio e Povertà Maria Pina Masella, «c’è stato un lavoro di individuazione di un elenco di famiglie – nuclei che vanno da 1 a 11 componenti -, selezionate in base alla situazione di difficoltà, e successivamente una suddivisione dei buoni spesa che potranno spendere in una trentina di negozi»,