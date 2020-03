Uovo tricolore in carrozza: semplici ingredienti in un mix giocoso

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Un uovo su una carrozza davvero d’eccezione: quella ottenuta unendo tonno e cavolfiore. A cornice i rossi pomodorini permettono di tenere alto alto l’onore del nostro tricolore.

Sì, a volte basta veramente poco in cucina per trasformare semplici e nutrienti ingredienti in qualcosa di significativo ma anche di giocoso permettendo così di strappare un sorriso tra i commensali.

L’uovo è uno dei cibi più temuti perché ritenuto responsabile dell’aumento del colesterolo ma questa relazione non esiste e sopratutto non trova fondamenta quando lo si mangia 1 sola volta/settimana riducendo la quantità.

Nel piatto che vi propongo l’ho abbinato al tonno un pesce che garantisce un equilibrato apporto di grassi oltre che i preziosi omega 3 e importanti minerali quali calcio e ferro. Infine cavolfiore e pomodoro permettono di aggiungere altri preziosi nutrienti così che anche quel ciuffo di maionese può essere ammesso senza troppa severità e rigore!

INGREDIENTI – per 4 persone

4 uova 400g tonno al vapore al vetro 1 broccolo 24 pomodorini rossi 4 cucchiai maionese

Portare ad ebollizione l’acqua in una pentola media; mettete le 4 uova intere e lasciate circa 5 minuti così che il tuorlo [il rosso] rimarrà leggermente morbido.

Lasciateli raffreddare così da togliere meglio il guscio.

Cuocete in poca acqua il broccolo per circa 10-11 minuti e sgocciolatelo.

Nel frattempo:

Sgocciolate il tonno

Mantecatelo con ¾ di cucchiaio di maionese

Fatene una hamburger e adagiatela la centro del piatto

Guarnite il perimetro dell’hamburger con il broccolo e adagiate al centro l’uovo privato del guscio.

Completate il piatto aggiungendo striscette di pomodorini rossi, 2 pomodorini rossi interi e l’ultimo ciuffetto di maionese che servirà da condimento.

Evviva la cucina Tricolore e … Buon Appetito ☺

Per appuntamento: 347 4351576 – www.letiziasaturni.it