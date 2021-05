Urina in mezzo alla strada, sanzione da 10 mila euro | Password Magazine

ANCONA – Urina al centro della strada, davanti lo sguardo attonito dei passanti. É successo ieri, intorno alle 13, in prossimità della stazione ferroviaria del capoluogo dorico. L’uomo era visibilmente ubriaco e in orario di grande traffico e movimento ha deciso di piazzarsi in mezzo alla carreggiata per fare pipì mentre la moglie lo attendeva alla pensilina del bus. Una scelta che gli costerà cara: una multa da 10 mila euro per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza molesta. La sanzione è stata elevata dai carabinieri che, allertati, sono intervenuti sul posto. L’uomo e sua moglie sono risultati essere due soggetti già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, tra cui furti e truffa: essendo la coppia, di origine napoletana, residente in Abruzzo e risultata ad Ancona senza valido motivo, è stato richiesto anche il foglio di via.