Donna subisce violenza, arrestato un giovane in Vallesina

VALLESINA – Un episodio di violenza domestica in un comune della Vallesina si è concluso con un arresto da parte della Compagnia dei Carabinieri di Jesi. In manette è finito un giovane straniero: è lui ad aver alzato le mani su una donna di mezza età e sua conoscente. Non si conoscono le motivazioni dell’aggressione, c’è massimo riserbo sulla vicenda: per l’uomo è stato disposto il carcere dall’autorità giudiziaria. La donna è stata invece affidata alle cure dei sanitari del 118.