Va fuori strada e finisce in un campo, donna in codice rosso a Torrette

CASTELPLANIO – Perde il controllo alla guida, finisce contro un muro in cemento e rimbalza in un campo adiacente. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 in via Madonna del Piano, sulla Montecarottose, direzione via Monte Adamo. A bordo, una donna di 61 anni, di Montecarotto, che nell’impatto ha riportato riportato un trauma commotivo e la frattura a un arto inferiore.

Sul posto, un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, automedica, vigili del fuoco e carabinieri. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Torrette, non è in pericolo di vita.