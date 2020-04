Va fuori strada e si ribalta con l’auto, un ferito in eliambulanza a Torrette

STAFFOLO – I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 17.05 a Staffolo, in contrada Coroncino, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento un’autovettura è finita nel fosso adiacente alla strada, ribaltandosi. A bordo, una donna che era alla guida della vettura e che nell’impatto ha perso i sensi.

La squadra vvf del Distaccamento jesino, arrivata tempestivamente sul posto, ha provveduto ad estrarre il ferito e ad affidarlo ai sanitari del 118 presenti sul posto per le cure del caso. Successivamente, il paziente è stato trasportato in eliambulanza al Pronto Soccorso di Torrette. I Vigili mettevano in sicurezza la zona dell’intervento. Sul posto i carabinieri per i rilievi.