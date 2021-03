Vaccinazioni Jesi, l'accoglienza alle palestre resa più dignitosa | Password Magazine

JESI – Un gazebo per ospitare gli anziani in attesa di vaccino. A metterlo a disposizione è la Sampaolese, grazie a un gioco di squadra tra l’assessore alla Sanità Marialuisa Quaglieri, il dirigente della società calcistica Urbano Cotichella e la Protezione civile.

Resasi conto che l’accoglienza dei soggetti da sottoporre a vaccino anti Covid presso le palestre di Via Zannoni non era certamente decorosa, l’assessore ha contattato Cotichella che ha messo a disposizione gratuitamente dei gazebo dove ospitare gli anziani in attesa del vaccino. Una telefonata, un accordo verbale e nel giro di un paio d’ore, insieme alla protezione civile, è stata allestita la sala d’attesa decisamente più confortevole, soprattutto contro vento e pioggia.