Vaccinazioni over 80, al via oggi le prenotazioni | Password Magazine

REGIONE – Aprono oggi le iscrizioni per le vaccinazioni over 80. Dalle ore 14 si potrà richiedere l’inserimento nelle liste per la somministrazione della dose.

La prenotazione può avvenire online dal sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it oppure chiamando al numero verde 800.00.99.66.

Per le persone non in grado di deambulare o di essere accompagnate la vaccinazione sarà eseguita dall’Asur mediante i Medici di medicina generale o dalle altre strutture territoriali ADI.

Le postazioni saranno allestite a: Jesi presso la sede della Bocciofila (via Ugo La Malfa); Fabriano presso la palestra Aldo Moro (in via Aldo Moro); Ancona presso l’impianto sportivo Paolinelli (via Schiavoni, zona Baraccola). Per Senigallia resta confermato il Palazzetto dello Sport di via Capanna).

Sono 133 mila gli over 80 presenti nella nostra regione; di questi, 9 mila sono già stati probabilmente vaccinati perché ospiti all’interno delle RSA. Dei restanti 122 mila, si stima che la risposta arriverà da un 70%. Saranno somministrati vaccina Moderna o Pfizer.