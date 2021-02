Vaccinazioni over 80 alla Bocciofila di via La Malfa | Password Magazine

JESI – Sarà la Bocciofila di via Ugo La Malfa e non il PalaTriccoli il punto di riferimento per le vaccinazioni over 80 a Jesi.

A partire dal 20 febbraio e fino al 5 marzo, le dosi saranno somministrate ogni giorno, dal lunedì alla domenica, dalle 8.30 alle 13.30. Previsti punti di somministrazione anche a Senigallia, Ancona, Fabriano.

Nelle Marche, ci vorranno in tutto 19 giorni, tra prime dosi e richiami, con una somministrazione pari a 2886 vaccini al giorno fino al 5 marzo, data in cui si prevede il termine della fornitura a disposizione.

Sarà utilizzato il sistema già sperimentato per lo screening di massa, le persone potranno accedere nelle strutture in sicurezza, ricevendo le dosi di vaccino Moderna o Pfizer. Per chi ha difficoltà deambulatorie o non può essere accompagnato, la vaccinazione avverrà attraverso l’Asur, coinvolgendo anche i medici di famiglia.

Aperte le prenotazioni già da venerdì (12 febbraio) a partire alle ore 14 sul sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e al numero verde 800 009966.