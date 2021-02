Vaccinazioni over 80, aperte prenotazioni per somministrazioni a domicilio | Password Magazine

REGIONE – Aperte le prenotazioni per il vaccino anticovid a domicilio, riservato agli anziani over 80 non deambulanti e che non possono raggiungere i punti vaccinali territoriali.

È già attiva la possibilità di prenotarsi, la richiesta può essere effettuata tramite il sito web di Poste Italiane, https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o tramite numero verde 800.00.99.66. Nel sito web, una volta selezionato il tasto “Prenota”, si deve accedere alla sezione “per i non deambulanti” dove ci si può iscrivere. Si verrà successivamente ricontattati per concordare la prenotazione della somministrazione domiciliare.