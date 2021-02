Vaccinazioni over 80 dal 20 febbraio: prenotazioni da venerdì | Password Magazine

ANCONA – Partirà il 20 febbraio il piano di vaccinazione over 80 nelle Marche.

Aperte le prenotazioni già da venerdì (12 febbraio) a partire alle ore 14 sul sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e al numero verde 800 009966.

«Sono 133 mila gli over 80 presenti nella nostra regione – spiega l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltarmartini -. Di questi, 9 mila sono già stati probabilmente vaccinati perché ospiti all’interno delle RSA. Dei restanti 122 mila, si stima che la risposta arriverà da un 70%».

Una volta effettuata la prenotazione, l’utente conoscerà la data e il luogo per sottoporsi alla vaccinazione.

Nella provincia di Ancona, i punti di somministrazioni saranno il PalaRossini di Ancona, il PalaTriccoli di Jesi e i palazzetti dello sport di Senigallia e Fabriano. Le postazioni resteranno aperti dalle 8 alle 20, con turni diversi, a partire dal 20 febbraio e con un secondo richiamo da effettuare. Ci vorranno in tutto 19 giorni con una somministrazione pari a 2886 vaccini al giorno fino al 5 marzo, data in cui si prevede il termine della fornitura a disposizione.

«Sarà utilizzato il sistema già sperimentato per lo screening di massa – precisa Saltamartini -, le persone potranno accedere nelle strutture in sicurezza, ricevendo le dosi di vaccino Moderna o Pfizer. Per chi ha difficoltà deambulatorie o non può essere accompagnato, la vaccinazione avverrà attraverso l’Asur, coinvolgendo anche i medici di famiglia. L’appello che rivolgiamo ai familiari è di accompagnare i loro cari ai punti di somministrazione perché il vaccino può garantire l’incolumità a tante persone».

Stamattina sono arrivati intanto i vaccini AstralZeneca per le Marche, da sottoporre al personale dei servizi essenziali del territorio: docenti e amministrativi, forze dell’ordine, polizia penitenziaria e detenuti.

«La produzione AstralZeneca sarà al centro di una conferenza Stato-Regioni in programma per questo pomeriggio – aggiunge l’assessore -. Come è noto, infatti, il Sud Africa ne ha messo in discussione l’efficacia. All’occasione si discuterà anche della proposta avanzata da alcuni presidenti di Regione di verificare la possibilità di far approvvigionamento di vaccini russi e cinesi: contiamo di raggiungere un’intesa sull’eventuale acquisto dal mercato extra europeo».

Intanto, prosegue il monitoraggio delle varianti inglesi apparse sul territorio marchigiano: «Testati migliaia di ragazzi tra Tolentino e Castelfidardo – conclude Saltamartini -. La vaccinazione garantirà la messa in sicurezza degli over 80, ci consentirà di proteggere questa fascia di popolazione, importante la cooperazione per la buona riuscita del piano». (c.c.)