Vaccinazioni over 80, ecco dove recarsi | Password Magazine

REGIONE – Vaccinazioni over 80, ecco le strutture individuate nei territori di riferimento della provincia di Ancona. Rispetto alle comunicazioni precedenti, infatti, ci sono state delle variazioni.

Le postazioni saranno allestite a: Jesi presso la sede della Bocciofila (via Ugo La Malfa); Fabriano presso la palestra Aldo Moro (in via Aldo Moro); Ancona presso l’impianto sportivo Paolinelli (via Schiavoni, zona Baraccola). Per Senigallia resta confermato il Palazzetto dello Sport di via Capanna).

La vaccinazione inizierà dal giorno 20 febbraio. La prenotazione può essere fatta online a partire dalle 14 di domani 12 febbraio dal sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it oppure per telefono al numero verde 800.00.99.66.

Per le persone non in grado di deambulare o di essere accompagnate la vaccinazione sarà eseguita dall’Asur mediante i Medici di medicina generale o dalle altre strutture territoriali ADI.