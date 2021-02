Vaccinazioni over 80, in due giorni oltre 51 mila prenotazioni | Password Magazine

REGIONE – «In due giorni oltre 51 mila prenotazioni. Le Marche modello di efficienza e altissimo senso civico».

Così l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini commenta i dati del primo week end di prenotazione alle vaccinazioni over 80 in partenza il 20 febbraio: «Sono 10.203 le persone della provincia di Pesaro che si sono prenotate per i vaccini. 17.749 quelli di Ancona e 10.167 gli ultra 80enni di Macerata. 6.052 sono le prenotazioni provenienti da Fermo e 7.471 quelle di Ascoli Piceno. Tenuto conto che circa 9.000 persone ultra 80 anni vivono delle RSA e Case di Riposo, possiamo già dire che il 50% di questa fascia verrà vaccinata nei prossimi 26 giorni».