Vaccinazioni over 80, oltre 74 mila prenotazioni | Password Magazine

ANCONA – Vaccinazioni over 80, sono oltre 74 mila le persone già prenotate. Lo fa sapere il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: «Un segno inequivocabile dell’attesa per i vaccini e di una grande partecipazione – ha detto – Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che, tra l’emergenza, lo screening, le vaccinazioni e tutto il resto, stanno effettuando un lavoro straordinario e senza sosta a tutela della sicurezza dei cittadini marchigiani».

Le vaccinazioni partiranno domani (20 febbraio) nei punti di somministrazione individuati: nella provincia di Ancona sono state indicate le città di Jesi, Senigallia, Fabriano e Ancona.

Preoccupa intanto la circolazione del virus, con forte presenza della variante inglese, soprattutto nella provincia di Ancona. Alle 24 di oggi, scadrà il provvedimento regionale che vieta gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio provinciale. In giornata, però, arriveranno da Roma le nuove disposizioni circa il colore della regione che rischia di finire in zona arancione.

«Voglio ringraziare pubblicamente tutti gli operatori sanitari, in particolare coloro che si stanno impegnando per il tracciamento. Il loro lavoro è fondamentale per contenere il contagio e gli effetti conseguenti. Pensate che solo nella giornata di ieri (17 febbraio) abbiamo raggiunto i 7400 tamponi effettuati»..